CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – Oscar Gloukh, Il talento che accende la manovra

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini deve prendere forma, e con l’arrivo di Frederic Massara al timone dell’area sportiva si apre ufficialmente la caccia ai profili giusti per accendere il progetto tecnico giallorosso. Con uno stile di gioco che esige corsa, qualità e intelligenza tattica, ogni rinforzo dovrà calzare a pennello nel sistema del tecnico piemontese.

Da qui nasce “Consigli per gli acquisti“, la nostra rubrica che, come un osservatore esperto, setaccerà il mercato europeo e sudamericano per proporre nomi concreti e funzionali alla nuova identità romanista.

Oggi partiamo dalla trequarti e vi presentiamo un talento che ha già mostrato le sue doti nel campionato austriaco e che potrebbe essere in grado di accendere anche l’Olimpico. Parliamo di Oscar Gloukh, 21 anni, trequartista moderno: rapido, creativo, con una naturale inclinazione all’inserimento senza palla, qualità fondamentale nel 3-4-2-1 gasperiniano.

Cresciuto nel Maccabi Tel Aviv e sbocciato al Salisburgo, ha già accumulato presenze in Champions League mostrando personalità, doti balistiche e visione di gioco. È letale tra le linee, con un’ottima lettura degli spazi e la capacità di verticalizzare in pochi tocchi. Ha numeri interessanti anche sotto porta: 12 gol e 8 assist tra campionato e coppe nella stagione appena conclusa. Pur non essendo un mediano, è molto attivo nel pressing e nel recupero palla, qualità che lo renderebbero un’arma utile anche in fase difensiva.

LA SCHEDA DI OSCAR GLOUKH

Età: 21 anni

Nazionalità: israeliana

Club attuale: Red Bull Salisburgo

Ruolo: trequartista/mezzala

Piede: destro

Valore di mercato: 18-20 milioni

Scadenza contratto: 2027

📉 Fattibilità dell’operazione

Il Salisburgo non è un club semplice con cui trattare, ma ha un modello chiaro: fa crescere e poi vende. A 21 anni, Gloukh è nel momento giusto per fare il salto in un campionato più competitivo. Il costo non è proibitivo se la Roma riesce a chiudere alcune uscite entro il 30 giugno: intorno ai 18-20 milioni si può lavorare, magari con una formula creativa (prestito con obbligo, bonus legati a presenze e qualificazioni).

🔥 Conclusioni

Gloukh potrebbe rappresentare un investimento ideale, sia per il club giallorosso che per Gasperini: qualità tecnica, intelligenza tattica e fame. Non è ancora un nome da copertina, ma si è già messo in evidenza al Mondiale per Club. Può diventare un calciatore dal grande avvenire e può rappresentare un interessante affare per il presente e per il futuro.

Giancarlo Pinoli – Giallorossi.net