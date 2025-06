CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 20 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Massara punta Cresswell del Tolosa

Spunta un nome nuovo per la difesa della Roma: si tratta dell’inglese Charles Cresswell (22), roccioso centrale del Tolosa. Piace a Massara, viene valutato una decina di milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Tentativo in extremis per Bonny

La Roma ha provato a inserirsi su Bonny (22), centravanti del Parma, ma l’assalto di Massara è fallito: il centravanti vuole l’Inter, e l’accordo tra i due club è molto vicino. (Sportmediaset)

Ore 9:30 – Su Gudmundsson anche il Bologna

Albert Gudmundsson (28) non è stato ancora riscattato dalla Fiorentina. Sul giocatore ci sono Roma e Atalanta, ma attenzione anche al Bologna, che nelle ultime ore si è fatto sotto. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – Gasp insiste per Wesley e De Cuyper

Gasperini vuole due esterni molto veloci. Le richieste sono Wesley (22) del Flamengo a destra e De Cuyper (24) a sinistra, per cui il Bruges vuole però sempre 25 milioni di euro. Cifra a cui la Roma non vuole però arrivare, speranzosa di poter alla fine chiudere intorno ai 16-18 milioni. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…