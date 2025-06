FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 19 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ranieri sul palco di Venditti

Sorpresa al concerto di Antonello Venditti nella suggestiva cornice della Terme di Caracalla. In conclusione di serata, sul finale di ‘Grazie’ Roma, sul palco è salito Claudio Ranieri, scatenando la gioia e gli applausi dei tantissimi tifosi giallorossi che poi hanno fatto partire il coro per il mister.

Ore 8:00 – Baldanzi a riposo, punta la Germania

L’Italia Under 21 prepara i quarti con la Germania e attende notizie su Tommaso Baldanzi. Il fantasista della Roma, in gol all’esordio con la Romania, è fermo da domenica per un problema al ginocchio destro. Ieri ha saltato l’allenamento, ma oggi potrebbe tornare in gruppo. Nunziata e compagni sperano di recuperarlo: contro i tedeschi servirà tutta la sua qualità.

