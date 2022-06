Contatto per Senesi, c’è Paredes a centrocampo. Isco in pole per il dopo Mkhitaryan

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Contatto tra la Roma e Senesi. L’entourage del calciatore è stato sondato dalla Roma, scrive l’edizione odierna de Il Romanista, con un’intesa di massima trovata intorno ai 2 milioni a stagione.

Resta però da convincere il Feyenoord, che per cedere il proprio difensore centrale chiede circa 15 milioni di euro vista la scadenza di contratto (2023) del giocatore, che non intende rinnovare.

“Per Mou è in arrivo Paredes” titola invece il Corriere dello Sport. La Roma è a caccia dell’occasione giusta per il regista, e l’ex giocatore giallorosso sembra essere quella ideale: l’argentino vuole tornare nella Capitale, il PSG lo ha messo sul mercato e può essere preso a cifre ragionevoli.

Per quanto riguarda il dopo Mkhitaryan, il nome in pole resta quello dello spagnolo Isco: Tiago Pinto sta analizzando le offerte arrivate sul tavolo, tra cui quella di Mendes che ha proposto l’ex Real. Il centrocampista è svincolato di lusso, ma chiede un contratto triennale a cifre da top player. Proposto anche Mario Gotze, con una clausola rescissoria da 5 milioni e le richieste di un ingaggio pari a 3 milioni netti a stagione.

Capitolo Sergio Oliveira: la situazione è chiara, scrive la Gazzetta dello Sport: la Roma non lo riscatterà per 13 milioni, ma lo acquisterà con un forte sconto del Porto (7/8 milioni massimo). Altrimenti, se ci sarà la possibilità, lo prenderà in prestito, magari con un riscatto obbligatorio dopo un certo numero di presenze. I colloqui non sono ancora iniziati e sarà determinante le volontà del ragazzo, che ha offerte anche dalla Spagna (Valencia).

Fonti: Il Romanista / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport