Conte: “Accostato insistentemente a club importanti, per ora resto fermo a godermi la famiglia”

NOTIZIE AS ROMA – Non sembra pronto per il momento a tornare in pista Antonio Conte, ex allenatore di Inter, Juventus e Tottenham, accostato in queste ore al Napoli, e in precedenza alla Roma in caso di addio di Mourinho a fine stagione.

L’esonero di Rudi Garcia è ormai nell’aria da qualche ora, specialmente dopo la pesante intervista rilasciata dal patron Aurelio De Laurentiis che di fatto sfiducia l’allenatore francese. A prendere il suo posto sembrava destinato a essere proprio Antonio Conte, ma in questi minuti l’allenatore pugliese fa chiarezza sul suo futuro con un post sui propri account social.

“Sento voci insistenti di mercato che mi accostano a club importanti“, scrive l’ex ct azzurro, “ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a star fermo e godermi la famiglia“.

La candidatura di Conte per la panchina del Napoli perde bruscamente consistenza. Restano in corsa Igor Tudor e Marcelo Gallardo. Con Rudi Garcia che pare avere ormai i giorni contati.

Giallorossi.net – F. Turacciolo