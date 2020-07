CONTE: “La Roma era partita con gli stessi nostri obiettivi. Nostro calendario folle, è fatto per metterci in difficoltà”

NEWS AS ROMA – Antonio Conte, allenatore dell’Inter, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato all’Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport:

Deve crescere l’Inter?

Stiamo facendo delle ottime cose, se si guardano i numeri. La Roma era partita con gli stessi obiettivi, come Milan e Napoli e ci si dimentica di questo. Il campionato di serie A è molto competitivo. Se si parla di campionato sotto le righe, cosa si può dire delle altre squadre? Bisogna lavorare, deve crescere il livello dei calciatori. Bisogna migliorare possibilmente la situazione. Ma dei miei ragazzi posso dire zero contro una Roma che è in ottima salute. Il nostro calendario è folle, che è per metterci in difficoltà Tutte le squadre contro cui giochiamo usufruiscono di un giorno in più di riposo, e queste cose le paghi. Sarà strana questa cosa, ma se deve prendere uno schiaffo lo prende l’Inter… Oggi abbiamo pareggiato contro un ottima squadra, siamo già in Champions e al secondo posto in classifica.

Quanto sei rammaricato per quel gol preso nel finale di primo tempo su una situazione dubbia?

Non era una situazione dubbia. Io l’ho vista chiaramente, Kolarov prende il calcagno di Lautaro. Però massimo rispetto per l’arbitro, anche loro stanno vivendo una situazione strana, sono sotto pressione. Di Bello ha fatto la sua partita, massimo rispetto. Però lo spirito poteva essere diverso andando negli spogliatoi in vantaggio.