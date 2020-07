(LIVE!) ROMA-INTER: 1-1 (15′ De Vrij, 45′ Spinazzola). Meritato pareggio dei giallorossi prima dell’intervallo

AS ROMA NEWS ULTIME – Dopo tre vittorie consecutive la Roma di Paulo Fonseca cerca di proseguire la sua striscia vincente con la seconda gara di fila all’Olimpico. Stavolta però l’ostacolo da superare è l’Inter di Conte, al momento l’avversaria più accreditata della Juve nella corsa scudetto.

I giallorossi confermano il modulo che sta dando risultati importanti, ma stasera servirà una prestazione più convincente delle ultime dato che affronteranno una squadra più forte e motivata delle precedenti. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali, seguirà il racconto in diretta del match.

ROMA-INTER, LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: uno a uno tra Roma e Inter. I nerazzurri segnano nell’unica palla gol avuta, i giallorossi pareggiano nel finale di frazione al primo tiro in porta. Pareggio giusto per quanto visto in campo. La squadra di Fonseca ha giocato meglio, ma deve essere molto più incisiva nell’ultima giocata. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′- Gol confermato!

45′ – Di Bello richiamato al Var per un intervento precedente di Kolarov su Lautaro.

45′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! SPINAZZOLA!! Ripartenza Roma, duetto Mikhitaryan-Dzeko, palla al terzino che calcia col destro e trova il gol!

43′ – Spinazzola colpisce di testa su cross di Veretout dalla bandierina, palla alta.

35′ – La Roma costruisce bene le azioni dalla trequarti ma sbaglia quasi sempre l’ultimo passaggio.

29′ – Chance per la Roma non sfruttata: bel taglio di Dzeko a centroarea, Mkhitaryan lo serve bene ma il bosniaco non arriva sul pallone di un soffio. Peccato.

25′ – Mkhitaryan! L’armeno ha spazio per calciare dal limite ma non inquadra la porta spedendo alto!

24′ – Punizione di Kolarov, la barriera salta un giocatore di testa manda in angolo.

23′ – Ammonito Barella che stende Mkhitaryan al limite: calcio di punizione molto interessante per la Roma, spostato sulla sinistra.

15′ – GOL DELL’INTER. Calcio d’angolo di Sanchez, stacco di De Vrij che anticipa Spinazzola e batte Pau Lopez. Nerazzurri in vantaggio su calcio da fermo e alla prima occasione.

10′ – Buona la partenza della Roma che tra le due è quella che sta mostrando le cose migliori in questo avvio.

9′ – OCCASIONE ROMA! Calcio d’angolo di Pellegrini, Mancini stacca sul secondo palo con Handanovic uscito a vuoto, il difensore a due passi dalla porta manda fuori! Era una grande chance!

5′ – Primi minuti di studio, le due squadre pressano subito molto alto.

0′ – Fischia Di Bello, comincia Roma-Inter!

ROMA-INTER, LE ULTIME DALL’OLIMPICO

Ore 20:45 – La Roma comunica il suo undici titolare con il consueto tweet, ecco lo schieramento giallorosso.

Ore 20:30 – Ufficializzata da Sky Sport anche la formazione dell’Inter:

Formazione #Ufficiale

(3-4-1-2) #Inter

Handanovic Skriniar

De Vrj

Bastoni Candreva

Gagliardini

Barella

Young Brozovic Lautaro

Sanchez @SkySport #RomaInter — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 19, 2020

Ore 20:28 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma con un tweet di Angelo Mangiante: Smalling in panchina, Kolarov confermato in difesa. A centrocampo Diawara con Veretout.

Ore 19:30 – Poco più di due ore al fischio d’inizio, cielo sereno e clima gradevole all’Olimpico. A breve vi comunicheremo le formazioni delle due squadre.

ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Zappacosta, Smalling, Cetin, Cristante, Villar, Perotti, Pastore, Carles Perez, Kluivert, Under, Kalinic.

All.: Fonseca

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic; Sanchez, Martinez.

A disp.: Padelli, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Asamoah, Moses, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Lukaku, Esposito.

All.: Conte

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Cecconi – Galletto; IV Uomo: Giua; VAR: Guida; AVAR: Di Vuolo.

Giallorossi.net – A. Fiorini