Conti e De Rossi vogliono l’Under 23: manca il via libera della proprietà e c’è il nodo stadio

NOTIZIE AS ROMA – Secondo un articolo de Il Messaggero, chi lavora quotidianamente a Trigoria, a stretto contatto con i giovani calciatori, le loro famiglie, e i procuratori, spinge fortemente per la creazione dell’Under 23, una squadra B per la Roma. L’idea ha il pieno appoggio di figure di spicco come il responsabile del settore giovanile Alberto De Rossi, il leggendario Bruno Conti e il direttore sportivo Florent Ghilsofi. La necessità di una squadra B è vista come fondamentale per la crescita dei giovani, ma nonostante il consenso interno, la proprietà non ha ancora dato il via libera definitivo al progetto.

La creazione dell’Under 23 potrebbe slittare al 2026/27, con il 2025/26 ormai considerato troppo vicino per poter avviare il progetto. La difficoltà maggiore riguarda la scelta dello stadio, che rappresenta l’ostacolo principale. A Roma ci sono diversi impianti che potrebbero ospitare la squadra in Lega Pro, ma nessuno ha i requisiti necessari in termini di struttura e sicurezza.

L’Agostino Di Bartolomei del centro sportivo Fulvio Bernardini e il Tre Fontane, recentemente rinnovato per ospitare partite di Champions League della squadra femminile, non possono essere adeguati per ragioni di sicurezza. L’ipotesi di un affitto per una sede temporanea sembra possibile, e tra le soluzioni prese in considerazione c’è il Domenico Francioni di Latina, dove la Roma ha già giocato qualche amichevole in passato. Un’altra opzione è l’Anco Marzio, impianto comunale di Ostia dove gioca l’Ostiamare di Daniele De Rossi.

A Trigoria c’è anche una consapevolezza crescente riguardo al ritardo che la Roma sta accumulando rispetto a club come Juventus, Milan e Atalanta, che hanno già una squadra B in Lega Pro. Inter e Fiorentina potrebbero presto seguirne l’esempio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’investimento iniziale per la Roma potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni, considerando i costi per staff, iscrizioni e giocatori, ma il ritorno economico sarebbe garantito.

Fonte: Il Messaggero