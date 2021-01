Contro il Crotone si cambia: Perez e Borja Mayoral scalpitano

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non c’è tempo per festeggiare, tra due giorni si torna già in campo. La Roma deve restare concentrata e pensare subito al prossimo impegno di campionato, quello in programma il pomeriggio della Befana sul campo del Crotone.

I calabresi, nonostante i sei gol presi contro l’Inter ieri, stanno attraversando un buon momento di forma ma non riusciti a uscire dalla zona retrocessione e stazionano ancora all’ultimo posto in classifica. Impegno sulla carta abbordabile per i giallorossi, che però non devono rilassarsi.

Fonseca pensa a qualche cambio, anche considerando i prossimi delicati impegni che aspettano i giallorossi: Cristante e Kumbulla potrebbero tornare titolari, ma scalpitano soprattutto Carles Perez e Borja Mayoral. Difficile il recupero di Spinazzola, che spera di farcela per Roma-Inter del 10 gennaio.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera