Scalera e Pinto operativi: prende forma la Roma dei Friedkin

NOTIZIE AS ROMA – Stefano Scalera ieri pomeriggio era presente sugli spalti dell’Olimpico per assistere a Roma-Sampdoria, gara che di fatto segna il suo ingresso in società: sarà l’uomo che si occuperà degli affari istituzionali del club capitolino e avrà in mano anche il compito ingrato di dirimere l’intricato nodo stadio.

Insieme a lui ha cominciato a lavorare per la Roma anche il portoghese Tiago Pinto, giovane manager dalle grandi capacità a cui i Friedkin si sono affidati per ristrutturare l’area sportiva del club. L’ex Benfica sarebbe dovuto esserci ieri in tribuna, ma il suo arrivo a Trigoria ritarderà ancora di qualche giorno causa Covid. Nonostante questo, Pinto è già al lavoro sul mercato, seppur a distanza.

Assenti ieri, e questo ormai fa notizia, sia Dan che Ryan Friedkin: i texani non hanno assistito all’ennesima vittoria della Roma in campionato. Ma la cosa importante è che il nuovo assetto dirigenziale è finalmente diventato operativo.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport