Contro la Dinamo si cambia: possibile ritorno al 4-2-3-1, tocca a Hummels e Le Fee. Soulè rischia di restare fuori

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Diverse novità attese stasera per la partita di Europa League che arriva a pochi giorni da quella decisamente più complicata sul campo della Fiorentina.

Juric proporrà una formazione con tanti cambiamenti rispetto a quella che ha iniziato la partita contro l’Inter: si vedranno finalmente dal primo minuto Mats Hummels e Enzo Le Fée. Il tedesco è finalmente pronto per il suo esordio con la Roma, mentre il francese prenderà possesso del centrocampo dall’inizio dopo il lungo stop per infortunio e lo spezzone contro i nerazzurri.

Ma la vera novità potrebbe essere il cambio di modulo, già intravisto contro l’Inter domenica scorsa: Juric infatti ha provato in allenamento un 4-2-3-1 con Celik e Angelino più larghi e la coppia centrale formata da Hummels e Ndicka. A riposo Mancini, non al meglio per un attacco febbrile.

In mediana potrebbe giocare di nuovo dall’inizio Manu Konè, con Pisilli che è stato provato più avanzato, nel ruolo di trequartista-incursore. Sulle ali Baldanzi da una parte e Zalewski dall’altra, con Soulè che dunque rischia l’esclusione nonostante l’assenza di Dybala. Ancora assente El Shaarawy: tornerà domenica. Out anche Dahl, fuori dalla lista Uefa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Abdulhamid, Le Fèe, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Soulè; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Celik, Le Fèe, Cristante, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar, Celik, Hummels, Ndicka, Angelino, Konè, Le Fee, Baldanzi, Pisilli, Zalewski, Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Celik, Le Fèe, Cristante, Angelino; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Celik, Le Fèe, Pisilli, Zalewski; Baldanzi, Soulè; Dovbyk.

TUTTOSPORT – Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Celik, Le Fèe, Pisilli, Angeiino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

