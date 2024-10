Juric ribalta la Roma

AS ROMA NEWS – Il tempo della carota è finito. Ivan Juric riveste i panni, a lui decisamente più congeniali, del sergente di ferro e comincia a usare il bastone. Il paradiso dipinto qualche giorno fa ha lasciato spazio a una più realistica “situazione di me…” in cui si trova attualmente la squadra.

I toni utilizzati dal tecnico sono improvvisamente diversi da quelli sentiti fino ad ora. I progressi della squadra e la potenzialità enorme dei suoi calciatori passano in secondo piano. Perchè l’importante non è avere più possesso palla dell’avversario o creare più occasioni, ma portarsi a casa i tre punti. Ed è qui che casca l’asino. “A questa Roma manca completamente la mentalità vincente”.

Il tecnico croato ha capito (o saputo?) che non c’è ancora molto tempo per invertire la rotta: o i risultati cambiano, oppure anche lui è destinato a lasciare Trigoria. Dopo un bell’avvio contro l’Udinese, la squadra ha cominciato paurosamente a rallentare: se non fosse arrivata la fortunosa e immeritata vittoria contro il Venezia, ora probabilmente Juric sarebbe già con un piede e mezzo fuori Trigoria. Da allora la squadra ha racimolato solo risultati deludenti: due sconfitte contro Elfosborg e Inter, e un pareggio contro il Monza.

Numeri impietosi, che non sono piaciuti alla proprietà. Juric ieri ha fatto capire chiaramente come ai Friedkin interessa un solo risultato: raggiungere l’agognata Champions League. Per farlo la Roma deve cambiare passo e cominciare a vincere le partite. A iniziare da stasera, anche se il vero banco di prova sarà la gara di Firenze.

Gli ucraini della Dinamo Kiev, ultimi a zero punti in classifica, sono un avversario alla portata dei giallorossi. Che però stasera torneranno a cambiare drasticamente l’undici iniziale. Come assorbirà la squadra i diversi cambi di formazione? E soprattutto, quale sarà la reazione dei calciatori al cambio di rotta del tecnico, che ha deciso di metterli davanti alle proprie responsabilità? Stasera, ma soprattutto domenica prossima a Firenze avremo le prime risposte. La speranza è che non siano già definitive.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

