Contro la Fiorentina riecco Mirante. El Shaarawy titolare, rischia Pellegrini

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non c’è tempo per piangersi addosso, domani si torna già in campo. La Roma dovrà mettere subito alle spalle l’ennesimo ko contro una grande, e dovrà farlo sul campo di una Fiorentina che deve per forza mettere punti in cassaforte se non vuole restare invischiata nella zona retrocessione.

Fonseca cambierà qualcosa: in porta potrebbe tornare Mirante a dare un turno di riflessione a Pau Lopez, apparso ancora troppo insicuro con i piedi. In difesa riecco Kumbulla, mentre Smalling partirà dalla panchina. A centrocampo Diawara chiede spazio, e potrebbe lasciarglielo Villar, anche lui opaco contro il Milan.

In attacco dovrebbe essere confermato l’intoccabile Mkhitaryan, mentre è probabile l’esordio da titolare in campionato di Stephan El Shaarawy: a lasciargli spazio rischia di essere Pellegrini, che non ha convinto nelle ultime due partite giocate dai giallorossi. Borja Mayoral a quel punto guiderebbe ancora l’attacco giallorosso, sempre che Fonseca non decida di giocare con l’armeno come falso nove.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport