Contro la Juventus andrà in campo la Roma 2. Sarri: “Forse schiereremo la nostra Under 23”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Juventus campione d’Italia per la nona volta consecutiva chiuderà il suo campionato in casa contro la Roma. Partita che sembra contare davvero poco per entrambe le squadre, dopo che i due club non hanno più nulla da chiedere alla classifica.

E siccome sia giallorossi che bianconeri hanno le coppe da giocarsi, ed entrambe sono chiamate a dare risposte importanti in Europa e in Champions League, è quasi scontato che sabato sera assisteremo a un match poco più che amichevole con in campo squadre completamente rivoluzionate e infarcite di seconde e terze linee.

A tal proposito è stato molto chiaro Maurizio Sarri, tecnico della Juve, che dopo il ko contro il Cagliari di ieri ha dichiarato: “Siamo gli unici in Europa che hanno fatto 5 partite in 12 giorni, la Lega ci ha creato grossi problemi. Così rischiamo di lasciare energie e qualche giocatore sul campo, potevano allungarci questo ciclo di un paio di giorni, anche se così avremo un po’ di riposo in più prima del Lione. Vediamo come stiamo domani e se è il caso di schierare l’Under 23 sabato con la Roma per recuperare al meglio, o se basterà far riposare qualcuno”.

Anche Fonseca si appresta a far giocare la Roma 2, e allo Juventus Stadium vedremo in campo qualche giovane della Primavera insieme alle seconde linee: oltre ai vari Perotti, Fazio, Cetin, Pastore e Villar scaldano i motori anche Riccardi e Calafiori. E in porta Fuzato potrebbe avere la sua ultima chance prima di salutare in prestito.

Giallorossi.net – G. Pinoli