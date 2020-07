“ON AIR!” – SAVELLI: “L’Europa League può cambiare la storia della proprietà americana”, BERSANI: “Dzeko insostituibile, non si può cedere”, AGRESTI: “Non mi sorprenderei se venisse venduto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “I miglioramenti della Roma sono evidenti… Io capisco che nel gioco del calcio non tutte le azioni possano essere finalizzate, ma la Roma spreca davvero troppe occasioni a meno che Dzeko non le valorizzi e le faccia diventare gol. Peccato, la mia paura è che in Europa non ce lo potremo permettere. Col Siviglia dovremo cercare di rendere fruttuoso tutto quello che saremo in grado di produrre. Ma che la Roma sia in crescita soprattutto a livello fisico è evidente. Nonostante questo ci sono calciatori improponibili ma mi guardo bene dal dirlo. La Roma l’anno scorso non è arrivata sesta per Olsen, come ora non è arrivata quinta per colpa o grazie a Pau Lopez che negli ultimi tempi sta mostrando una scarsa tranquillità. E’ chiaro che avverte il momento…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Al di là dell’offerta che non gli piace, mi domando quando piaccia Friedkin a Pallotta. Io creo che quando uno vende una cosa che non ha del tutto voglia di vendere e dalla quale pensava di ricavare qualche soddisfazione anche a livello personale. gli sta un po’ sulle palle quello a cui la cede… Pau Lopez? Io un altro anno non glielo darei, mi dispiace… Farei una scelta definitiva sul portiere, la Roma sono due anni che toppa: non puoi pensare di sostituire il portiere più forte del mondo prima con Olsen e poi con Pau Lopez…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io mi sarei tenuto Szczesny per anni senza farmi un giro su Alisson per poi rimanere con l’amaro in bocca e darlo per vincere al Liverpool. A quest’ora potevi avere Szczesny e già pagato Smalling con quello che t’avanzava. Questo per dire i soldi come si investono, e non è colpa di Pau Lopez se l’hanno pagato quella cifra. Ma quelli bravi fanno in modo di ritrovarsi con Szcezny e Smalling allo stesso prezzo invece di ritrovarti con Pau Lopez e il rischio di dover perdere Smalling… Poi potremmo aggiungere tanti altri errori fatti sul mercato, ma per fare un esempio plastico, a parità di denaro, qui si vede chi lavora bene e chi lavora male. E questo è anche colpa della società, perchè se cambi continuamente ds cambia continuamente il progetto sportivo e tecnico, non si segue mai una linea e ti ritrovi con queste contraddizioni…”

David Rossi (Roma Radio): “Io avevo detto che la Roma era da primi 4 posti e ho preso una toppa clamorosa. La Roma fa il settimo risultato utile consecutivo, che poteva essere la settima vittoria consecutiva senza quell’errore di Spinazzola. La Roma con questo strappo finale dimostra che non ci sbagliavano sulla qualità della rosa. La squadra ha dimostrato autorevolezza, ieri era in campo con una certa tracotanza e non sono stato mai preoccupato, nemmeno dopo l’uno a zero. Quindi non ci sbagliavamo quando dicevamo che questa Roma aveva una rosa importante. La Roma fra l’altro finisce in crescendo le sue partite, giocando addirittura meglio i suoi secondi tempi, e questo dimostra che Fonseca non era pazzo quando ha cercato di fare turn-over all’inizio… Se la Roma fa un buon cammino in Europa torna ad avere un senso il turn-over fatto da Fonseca. L’ultima risposta ce la darà Siviglia-Roma…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La chiusura di campionato importante te la porti dietro. E’ chiaro che l’Europa League ci darà l’esatta dimensione di questa squadra, e può cambiare radicalmente la percezione di quella che è stata non solo questa stagione ma tutto il lavoro svolto dalla proprietà americana. Sento dire che se vincessi l’Europa League avresti salvato la stagione…ma cosa. Se vincessi l’Europa League avresti fatto una stagione trionfale! Memorabile! Passerà alla storia, e deve passare alla storia! E deve cambiare la percezione di quello che è stato il lavoro di questi anni! Non succederà eh…non succederà assolutamente…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Altro che Milik…certi club sono stati miopi. Anzichè andare a cercare fortuna altrove, in Italia ancora integro e fortissimo c’è questo Edin Dzeko. Certo, ha un ingaggio importante, però il cartellino lo paghi di meno. Speriamo che se lo scordino pure quest’anno… Che poi c’hanno sempre pensato a lui, ma senza mai fare l’assalto decisivo… Dzeko deve restare alla Roma, ma come lo sostituisci… Solo con Zaniolo, nel momento in cui sarà pronto a fare quel ruolo… Ma dove lo vai a trovare un altro? In questa situazione scordatevelo proprio…”

Marco Juric (Rete Sport): “Dzeko è sempre stato cercato dalle principali squadre italiane, ma lo hanno sempre trattato come l’attaccante da affiancare a quello titolare. E invece no, questo Dzeko ti trascina l’attacco da solo, qualsiasi squadra tu sia in Italia… Io spero che la Roma se lo tenga ben stretto… Dzeko è leader, capitano, playmaker, finalizzatore. E’ tutto in questo momento…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): ” Qualche anomalia nella Roma c’è, ci sono giocatori che nella Roma che guadagnano cifre esorbitanti senza meritarlo sul campo. Ci potrebbe essere un eccezione per Dzeko, il problema èerò non è pagare lui ma quelli che non rendono niente e ti costano un occhio della testa. L’ideale sarebbe vendere i calciatori inuitli che guadagnano tanto, per tenerti Dzeko. Io comincerei con Pau Lopez, io lo ribadisco, lo venderi subito… Chi far giocare tra lui e Mirante col Siviglia? Non avrei dubbi… Senza Smalling in campo, perderesti un bel 10% di possibilità di passare…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma addirittura ha più ricambi della Juventus,. ma la partita mi sembra del tutto ininfluente. Bisogna capire se la Roma riuscirà a mantenere questa condizione, e io penso di sì, perchè dovrebbe perderla…Dzeko? Se lo vendono mi chiedono chi ci potrebbero mettere al posto suo…Senza Dzeko la Roma dove sarebbe adesso?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Noi che siamo opinionisti di un certo livello abbiamo messo sempre in risalto le qualità di Dzeko. Ragazzi, Dzeko è un fuoriclasse. Chiaro che ci sono giornate in cui non è in palla, ma quando lo è lui la squadra la trasforma. Zaniolo, che è il gioiello, la squadra non la trasforma. Dzeko sì. E’ un giocatore strepitoso e devi tenertelo stretto…ma non scherziamo. Ieri fa una partita strepitosa. Smalling? Devono risolvere la cosa prima del Siviglia. Con Smalling in campo è una partita da 50-50…senza Smalling è una partitda 45-55 per il Siviglia…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dzeko è un grande giocatore, non ci sono dubbi. E’ uno che fa giocare la squadra, potrebbe fare la mezzala per le qualità che ha. Poi il progetto della Roma per il futuro riguarda anche altri aspetti, e lui guadagna una cifra mostruosa e ha una età di un certo tipo. SE tra un mese mi dicessero che hanno ceduto Dzeko non mi stupirei. Per me questa possibilità esiste. Chi mettono poi centravanti? Intanto risparmiano 15 milioni di euro per l’anno prossimo… Avere uno di 34 anni che prende quei soldi, dal punto di vista societario non ha un gran senso. Dal punto di vista tecnico è un altro discorso…”

Redazione Giallorossi.net