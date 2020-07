Pau Lopez l’anello debole del mercato di Petrachi. E ora Mirante può scalzarlo

AS ROMA NEWS – Del mercato fatto la scorsa estate dall’ormai ex direttore sportivo Gianluca Petrachi c’è una sola vera falla che ultimamente sembra ingrandirsi a vista d’occhio: si tratta dell’acquisto di Pau Lopez, 25 anni, portiere arrivato dal Betis Siviglia per 23,5 milioni di euro. Una cifra record. Il fatto di essere stato l’estremo difensore più pagato della storia del club capitolino sembra essere un fardello troppo pesante per le spalle dello spagnolo.

E sì che il suo avvio di stagione non era stato affatto disprezzabile: Pau Lopez ha dimostrato di avere delle qualità indiscutibili tra i pali, mettendo in mostra anche un paio interventi miracolosi che avevano convinto un po’ tutti. Ma la sua scarsa attitudine a parare i rigori e l‘incertezza nelle uscite alte avevano cominciato a far storcere il naso a più di qualcuno.

Poi la svolta in negativo: la papera nel derby è stata una brutta botta dalla quale Pau Lopez ha faticato a riprendersi, dimostrando forse non di non avere ancora quella sfrontatezza e quella forza caratteriale che serviva a riprendersi da un errore del genere. Anche la tanto decantata bravura nel gioco con i piedi si è apprezzata solo a tratti.

Dal rientro in campo post-Covid poi il livello delle sue prestazioni è pericolosamente calato, e anche ieri contro il Torino un suo errore stava per riaprire una partita messa ormai in cassaforte. E adesso sono in tanti a domandarsi se valga la pena continuare a puntare su di lui in vista dell’Europa League: Mirante, con tutti i suoi 37 anni, ha dimostrato di saperci fare e di potersi giocare le sue chance. Per Fonseca la scelta non sarà scontata.

Poi a fine stagione si tireranno le somme: davanti a una buona offerta per Pau Lopez la Roma di certo non direbbe di no. Ma al momento appare molto improbabile che possa arrivare una proposta tale da permettere ai giallorossi di evitare una minusvalenza dopo una sola stagione dello spagnolo all’ombra del Colosseo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo