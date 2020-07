Newcastle, sfuma la cessione ai sauditi: “Ritiriamo l’offerta, i tempi di valutazione si sono dilatati troppo”

ALTRE NOTIZIE – Sfuma la cessione del Newcastle al consorzio saudita che era sul punto di acquistare il club inglese. La notizia viene comunicata con una nota ufficiale nel quale vengono spiegate le ragioni di questa improvvisa decisione.

“Ritiriamo l’offerta con rammarico, eravamo eccitati all’idea di investire nella città di Newcastle e aiutare la squadra a tornare nella posizione che la sua storia e la sua tradizione meritano – si legge nel comunicato del consorzio saudita -. Purtroppo i tempi di valutazione si sono dilatati troppo e in questi casi il semplice trascorrere dei giorni diventa un ostacolo alla buona riuscita dell’operazione. Inoltre, non è stata fatta chiarezza dalla Premier League su ciò che accadrà nella prossima stagione in materia di partite, allenamenti e quant’altro, in una fase resa difficile dalla lotta alla pandemia di Covid-19“.

Il consorzio saudita aveva presentato un’offerta da 392 milioni per l’acquisto del Newcastle ma l’affare è saltato: il club, per ora, rimane nelle mani dell’attuale proprietario Mike Ashley. L’acquisizione del Newcastle da parte dei sauditi era stata osteggiata da Amnesty International, che notava come i legami del fondo col principe Mohammed bin Salman implicassero questioni di diritti umani in un regime spesso accusato di violarli.

In più, la tv qatariota BeIN Sports aveva denunciato il mancato stop del regime saudita a un’emittente che trasmette abusivamente le gare di Premier League in Arabia Saudita, in violazione dei diritti televisivi detenuti dalla stessa BeIN Sports.

Fonte: Gazzetta.it