Cessione Roma, Pallotta aspetta ancora il fondo del Kuwait. Ma entro l’estate dirà addio

AS ROMA NEWS – Sono settimane che si continua a sostenere che i prossimi saranno i giorni decisivi per la cessione della Roma, ma poi di fatto la svolta sembra non arrivare mai. Adesso il mese caldo, quello che promette di portare novità, è quello di agosto.

Stando a quanto racconta oggi Tele Radio Stereo durante l’intervento di Alessandro Austini de Il Tempo, Pallotta ha davvero intenzione di chiudere il cerchio entro il prossimo mese, individuando una volta per tutte il soggetto a cui cedere la Roma. Al momento il favorito resta Dan Friedkin, anche se la proposta del texano continua non far felice il presidente giallorosso.

Ecco perchè Pallotta continua a nicchiare. C’è chi sostiene che stia aspettando il via libera allo stadio da parte del Comune per dare più valore al club, ma non è nemmeno da escludere che il bostoniano sia alla finestra in attesa di una proposta più vantaggiosa da parte di un altro fondo.

La pista più calda è quella che proviene da Kuwait, con diversi soggetti al lavoro su questa soluzione. Che però al momento non ha ancora portato a nulla di concreto. Pallotta ha intenzione di attendere ancora per vedere se le cose nelle prossime settimane potranno davvero portare delle novità. Ma non aspetterà ancora a lungo: entro la fine dell’estate vuole individuare il soggetto a cui cedere la Roma.

