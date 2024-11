Contro l’Atalanta tocca a Saelemaekers. E Hummels è pronto a riprendersi la difesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri avrà solo due sedute di allenamento per preparare la difficilissima sfida di lunedì sera contro l’Atalanta. I bergamaschi si stanno confermando ad altissimi livelli, e dopo il trionfo in Europa League dell’anno scorso, i ragazzi di Gasperini puntano ora a vincere lo scudetto.

A rendere ancora più complicata la partita di dopodomani è la condizione fisica delle due squadre, con l’Atalanta che arriverà alla sfida contro i giallorossi con due giorni di riposo in più dalle fatiche di coppa. Particolari che possono essere decisivi in un match che si baserà molto sul ritmo e sull’intensità di gioco.

Ranieri opererà di sicuro qualche cambio rispetto all’undici che ha pareggiato contro il Tottenham: da capire se il tecnico vorrà rilanciare Pellegrini e Cristante contro la Dea o se vorrà continuare con Paredes ed El Shaarawy. Scontata la presenza di Konè, uno dei pilastri della squadra. Potrebbe essere confermato dal primo minuto Mats Hummels, rinfrancato dopo il gol messo a segno nel finale di partita di Londra.

Sulle fasce dovrebbe rivedersi dal primo minuto Alexis Saelemaekers, da capire se al posto di Celik a destra o di Angelino a sinistra. In attacco scontata la presenza di Paulo Dybala in tandem con Dovbyk: Ranieri lo ha dosato con sapienza in coppa, facendogli giocare solo metà partita. La Joya, salvo sgradite sorprese, partirà nuovamente dal primo minuto lunedì sera all’Olimpico: se la Roma avrà qualche possibilità di fare risultato, sarà anche grazie alle giocate del fuoriclasse argentino.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

