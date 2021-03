Contro lo Shakhtar si ricambia: da Perez a Mayoral, ecco come giocherà la Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Squadra in evidente affanno. Contro il Parma la Roma ha mostrato il fiato corto e una scarsa condizione atletica, sfiancata dai tanti impegni ravvicinati.

E così per la gara di dopodomani in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk si ricambia: Fonseca schiererà una formazione molto diversa da quella vista domenica al Tardini e che vedremo in campionato contro il Napoli. A cominciare dalla difesa.

Smalling verrà tenuto a riposo fino alla sfida contro i partenopei, mentre Cristante sarà di nuovo impiegato al posto di uno tra Kumbulla e Ibanez. A centrocampo riecco Diawara dal primo minuto, Karsdorp riprenderà posto sulla destra, mentre a sinistra riposa Spinazzola, con Bruno Peres che giocherà al suo posto.

In attacco una chance potrebbe averla Carles Perez, apparso tra i migliori nelle ultime uscite, mentre al centro riecco Borja Mayoral a guidare il reparto avanzato.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport