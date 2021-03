Caso tamponi, Lazio verso la penalizzazione in classifica

ALTRE NOTIZIE – “Caso tamponi, Lazio verso le penalizzazioni”. Titola così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport nella parte bassa della sua prima pagina.

Parte oggi infatti il processo a Claudio Lotito e ai medici Pulcini e Rodia, accusati di aver violato il protocollo per ben sei volte. La strategia del patron del club biancoceleste prevede l’intervento di nuovi testimoni, non tesserati, come il dottor Enrico Di Rosa, dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Roma 1, che si occupa della quasi totalità dei calciatori biancocelesti.

Di Rosa, racconta il quotidiano, avrebbe avallato la partenza di Immobile per Torino (match in cui segnò su rigore), ma secondo i vertici Asl non ci sarebbe stato l’invio di alcuna documentazione da parte della Lazio sulla presunta negativizzazione dell’attaccante. Tre dei sei capi d’accusa fanno esplicito riferimento alla mancata notifica, non solo per l’isolamento dei positivi, ma anche per il rispetto della bolla del gruppo squadra e la mappatura dei contatti stretti.

Il collegio potrebbe decidere una nuova calendarizzazione con i testimoni, oppure esprimersi già in serata dopo aver ascoltato la Procura, la Lazio, ed eventualmente il Torino. La richiesta di condanna sarà probabilmente una penalizzazione in classifica, ma le variabili in gioco sono tante e potrebbe succedere di tutto.

Fonte: Gazzetta dello Sport