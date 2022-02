Contro lo Spezia col doppio trequartista: Pellegrini e Mkhitaryan per innescare Abraham. Ma occhio alla sorpresa Zalewski

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A sorpresa Mourinho lascia Nicolò Zaniolo in panchina. Questa la previsione fatta dalla totalità o quasi dei quotidiani oggi in edicola.

Contro lo Spezia l’allenatore giallorosso sembra intenzionato a mettere da parte le due punte e schierarsi con un 3-4-2-1.

Confermata dunque la difesa a tre, con Kumbulla titolare al fianco di Mancini e Smalling, e con Ibanez sorprendentemente già in panchina. A centrocampo riecco la coppia Cristante-Veretout, vista l’assenza obbligata di Sergio Oliveira (per lui una contusione al tallone sinistro).

In attacco spazio al doppio trequartista: Pellegrini e il rientrante Mkhitaryan dovranno cercare di rifornire al meglio l’unica punta, che sarà Tammy Abraham. Felix è rimasto a Roma per un problema all’anca, torna invece a disposizione Shomurodov, che parte dalla panchina.

Occhio a una possibile sorpresa: secondo La Repubblica (A. Di Carlo), Mourinho starebbe seriamente pensando di lanciare Zalewski dal primo minuto. Le quotazioni del giovane attaccante polacco starebbero crescendo negli ultimi minuti qualora Mkhitaryan non fosse ancora al meglio della condizione.

Fonti: La Repubblica