Roma, se ci sei batti un colpo

AS ROMA NEWS – Questo è un campionato che aspetta tutti. In vetta Inter e Milan continuano a stentare, ma anche la corsa per l’Europa è molto incerta: ieri la Juventus ha faticato per battere l’Empoli, mentre la Fiorentina è finita ko sul campo del Sassuolo.

Oggi tocca alla Roma, che osserva la situazione sempre più dalle retrovie. La prestazione indecente fornita contro il Verona non può essere dimenticata. Allora furono due giovanissimi a salvare la situazione, ma non si può di certo sperare che siano i Primavera a tirare fuori la squadra dall’orlo del precipizio.

Sono i così detti leader della squadra a doversi prendere questo compito: Mancini, su cui la Roma sembra stranamente convinta di voler puntare con un rinnovo sostanzioso, Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo (che però, a sorpresa, rischia di partire dalla panchina), Abraham, sono i giocatori che devono dare una scossa alla squadra.

Davanti oggi avranno lo Spezia, una formazione scorbutica quanto modesta nei valori, che ha nell’ex Verde il giocatore di maggior talento. Ma per la Roma vista in questi mesi anche una squadra non irresistibile, ma pronta a giocare col coltello tra i denti, diventa un ostacolo duro da superare.

Appuntamento alle ore 18:05 (la gara inizierà con cinque minuti di ritardo per mandare un messaggio di pace) per capire se la Roma c’è ancora. A rubarle la scena non ci sarà Mourinho, squalificato per due giornate: al suo posto Salvatore Foti, coadiuvato dal match analyst Michele Salzarulo, in possesso del patentino di prima categoria. I tre punti servirebbero come oro. Ma solo una squadra ancora del tutto sul pezzo può riuscire a strapparli.

Giallorossi.net – A. Fiorini