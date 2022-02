Spezia-Roma, Mou perde Felix e Sergio Oliveira: non convocati per problemi fisici

ULTIMA ORA AS ROMA – Doppia tegola in casa giallorossa alla vigilia di Spezia-Roma, gara di campionato che si giocherà domani pomeriggio sul campo dei liguri.

Josè Mourinho non ha infatti convocato sia Sergio Oliveira, nuovo acquisto dei giallorossi arrivato a Trigoria nel mercato invernale, che il giovane attaccante Felix Afena-Gyan.

I due hanno accusato problemi fisici nella rifinitura e non sono partiti con la squadra. A sorpresa invece fa parte della spedizione Roger Ibanez.

