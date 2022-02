Frattesi: “Allo stadio vedrei la Roma”, Scamacca: “Giocavamo tutti e due alla Lazio, e una volta…”

AS ROMA NOTIZIE – Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, in forza al Sassuolo, si raccontano in un’intervista doppia a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ricordando anche il loro passato giallorosso.

Alla domanda “Tra Roma e Lazio, chi andreste a vedere allo stadio?“, l’attaccante replica così: “Io non rispondo, rispondi tu…”. Frattesi non ha dubbi: “Io la Roma, ma pure lui“.

A quel punto Scamacca racconta: “Lo sai che faceva? Giocavamo alla Lazio tutti e due, quindi la domenica andavamo a fare i raccattapalle, una volta in un Lazio-Juve questo ragazzetto qui vicino a me si alza in piedi e grida e comincia ad urlare verso i tifosi indicandomi: ‘questo qui tifa Roma’. Io resto come un baccalà, faccio no con le dita e prendo a gridare: ‘Forza Lazio‘”.

Fonte: Sportweek