Ribaltone Mou: prova il 3-4-2-1 in allenamento, Zaniolo e Oliveira rischiano di restare fuori

AS ROMA NEWS – Prove tattiche per la Roma anti-Spezia. Josè Mourinho, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), ha provato in allenamento il 3-4-2-1, un modulo che confermerebbe la difesa a tre ma che prevedrebbe due trequartisti dietro la punta.

L’allenatore portoghese dunque sta pensando a una Roma inedita con due centrali a centrocampo: ieri provati Cristante e Veretout, un ritorno all’antico che manderebbe per la prima volta Sergio Oliveira in panchina.

Ma il portoghese non sarebbe il solo a rischiare l’esclusione dall’undici iniziale: il 3-4-2-1 infatti prevedrebbe l’utilizzo di Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Tammy Abraham, unica punta di riferimento.

A quel punto resterebbe fuori Nicolò Zaniolo, il giocatore più atteso del match. Dietro a questa possibile esclusione non c’è però un motivo fisico: Nicolò si è completamente ripreso dal problema al quadricipite. Mou punta a stimolare il 22, a tenerlo sulla corda per tirare il meglio dal talento giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport