Mancini rinnova fino al 2026: c’è l’ufficialità, ma non l’annuncio. Ecco perchè

AS ROMA NEWS – Sorpresa: Gianluca Mancini ha già rinnovato il suo contratto fino al 2026. C’è l’annuncio ufficiale indiretto della Roma, che nell’ultima semestrale lo scrive tra le righe del comunicato.

“Sono stati prolungati – si legge – i contratti economici per le prestazioni dei calciatori Mkhitaryan fino al 30 giugno 2022, Karsdorp, Bove e Zalewski fino al 30 giugno 2025, Pellegrini, Mancini e Darboe fino al al 30 giugno 2026“.

Un rinnovo ufficiale dunque, che però non è stato annunciato dal club tramite i propri canali ufficiali come accaduto negli altri casi citati. Non una dimenticanza, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), ma una scelta ponderata, considerato che a breve l’accordo con il difensore sarà adeguato ulteriormente.

Quello citato nella semestrale è un rinnovo automatico scattato al raggiungimento di alcuni obiettivi legati alle prestazioni del giocatore. Da mesi però Tiago Pinto e l’agente Giuseppe Riso stanno lavorando ad un nuovo contratto fino al 2027.

Tra le parti c’è un accordo di massima per oltre 3 milioni netti a stagione più bonus e l’intesa verrà definita nel prossimo incontro in programma a marzo.