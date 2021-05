Contro lo Spezia una Roma decimata va a caccia della Conference

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sarà una Roma largamente rimaneggiata quella che domenica sera (ore 20:45) affronterà lo Spezia nell’ultima giornata di campionato.

Fonseca, tanto per cambiare, dovrà fare i conti con un elenco interminabile di indisponibili: Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Calafiori, Veretout, Diawara, Carles Perez, Zaniolo, Pellegrini e Ibanez. Praticamente una squadra intera.

Ma non è il momento di piangersi addosso: la Roma è chiamata a vincere per garantirsi l’accesso alla prossima Conference League e lasciarsi alle spalle il Sassuolo, che giocherà contro una Lazio ormai con le pile scariche, e di certo poco smaniosa di fare regali ai giallorossi.

Contro lo Spezia rivedremo ancora Fuzato in porta e Darboe a centrocampo, con Cristante ormai tornato nel suo ruolo più congeniale. In attacco Fonseca si affiderà di nuovo a El Shaarawy e Pedro, oltre al redivivo Mkhitaryan. Rebus da sciogliere per il nove: Dzeko e Mayoral sgomitano per l’ultima maglia da titolare stagionale. Il bosniaco parte favorito.

Giallorossi.net – A. Fiorini