Darboe, Arsenal e Tottenham si fanno avanti. Secche smentite sull’interesse di Mourinho per Mitrovic

AS ROMA CALCIOMERCATO – Ultimi aggiornamenti sul mercato della Roma e sulle indiscrezioni che si susseguono riguardo ai giallorossi.

Dall’Inghilterra era rimbalzata la voce di un interessamento del club capitolino per l’attaccante Mitrovic, in forza al Fulham, dietro espressa richiesta di Mourinho. Ma arrivano subito una pioggia di smentite: il calciatore non interessa allo Special One, e quindi nemmeno alla Roma.

Si infittiscono invece le voci su Ebrima Darboe, il giovanissimo centrocampista che dalla Primavera si sta rendendo protagonista con la maglia della prima squadra. “Abbiamo ricevuto tante richieste, anche da grandi club”, le parole degli agenti del gambiano.

Il portale del Corriere dello Sport fa sapere che tra i club interessati a Darboe ci sono Tottenham e soprattutto Arsenal, oltre a diverse squadre francesi. La Roma però sembra intenzionata a trattenerlo a Trigoria.

Redazione Giallorossi.net