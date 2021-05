Calciomercato Roma, Morabito (intermediario): “Giroud potrebbe venire in Italia, dipende da Dzeko e Lukaku”

ULTIME NEWS AS ROMA – Torna nuovamente a circolare il nome di Olivier Giroud in ottica giallorossa.

A parlarne ai microfoni dell’emittente radiofonica è Vincenzo Morabito, intermediario di mercato dell’attaccante francese, con il contratto in scadenza con i Blues a giugno:

“Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare, ma non c’è niente di concreto – spiega -. Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku: se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia”.

Fonte: Radio Kiss Kiss