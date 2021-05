Mateja Milovanovic, l’erede di De Ligt in uscita dall’Ajax e conteso da Roma e Napoli

AS ROMA CALCIOMERCATO – Diciassette anni da poco compiuti, nome e origini serbe ma passaporto olandese perché cresciuto ad Amsterdam, nell’Ajax. Il profilo è quello di Mateja Milovanovic, difensore, in patria da qualcuno definito, magari con un po’ di azzardo e pressione, il “nuovo De Ligt”.

Visto che con ogni probabilità non firmerà da professionista con l’Ajax, da settimane lo stanno osservando Roma e Napoli, racconta il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli). È il capitano dell’Under 17 degli olandesi, indossa la maglia numero 4, è mancino, abbina tecnica e forza fisica e potrebbe arrivare in Italia per la Primavera per poi tentare subito il salto in prima squadra.

All’Ajax, eventualmente, andrebbe riconosciuto solo l’indennizzo di formazione, per cui è normale che Roma e Napoli si siano attivate con i propri scout per seguirlo. Per ora non c’è ancora una trattativa vera e propria con la famiglia, ma un interesse concreto questo sì.

Piccola curiosità: è poco attivo sui social, su Instagram non arriva a mille follower ma tra questi c’è Cristian, il figlio di Francesco Totti.

Fonte: Gazzetta.it