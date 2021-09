Contro l’Udinese tornano Vina e Mkhitaryan

AS ROMA NEWS – Non ci sarà spazio per il turn-over. Salvo, ovviamente, imprevisti. Mourinho preparerà la sfida infrasettimanale di campionato con tutti le armi migliori a disposizione, senza pensare troppo al derby.

Perchè Roma-Udinese è di fondamentale importanza: serve tornare a vincere per non perdere entusiasmo proprio alla vigilia di una stracittadina che può incidere parecchio sulla fiducia dei giocatori.

Per questo Mourinho spera di riavere a disposizione Matias Vina: il terzino sarà valutato oggi. Il problema al ginocchio non sembrava essere nulla di particolarmente grave, e per giovedì dovrebbe farcela. Altrimenti è pronto Calafiori.

In difesa Smalling scalpita, a centrocampo confermati Cristante e Veretout, mentre in attacco si rivedrà Mkhitaryan dal primo minuto. L’unico possibile ballottaggio può esserci a destra, ma Zaniolo è carico e Mou sembra orientato a farlo giocare dall’inizio.

Giallorossi.net – G. Pinoli