Coppa Italia, parte la rivoluzione: tanta Serie A in campo dall’inizio

ALTRE NOTIZIE – La nuova Coppa Italia partirà subito e il format studiato negli ultimi mesi sarà mantenuto almeno fino alla stagione 2023-2024, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (E. Esposito).

Rispetto al passato la formula sarà restrittiva: avranno diritto a partecipare solo i club di Serie A e Serie B, il tabellone sarà formato da 40 squadre, con un turno di qualificazione preliminare che consentirà di completare l’organico delle partecipanti. In totale saranno 44 squadre coinvolte, le ultime 4 saranno “segnalate dalla Lega tra quelle ammesse al campionato di Serie C”.

Le 44 gare si affronteranno in gare uniche (escluse le semifinali) e saranno posizionate in un tabellone tipo tennistico con posti dall’uno al 44 e avranno una collocazione decisa anche in base al ranking, determinato dai risultati della stagione precedente.

Le 4 neopromosse in Serie B, le tre seconde nei gironi di C e la vincitrice della Coppa Italia di C partiranno dal turno preliminare. 28 squadre partiranno invece dai trentaduesimi (12 di Serie A e 16 di Serie B) e le 8 considerate “teste di serie” entreranno dagli ottavi. La numero uno sarà la vincitrice dell’ultima Coppa Italia (Juventus), la numero 2 quella dello scudetto (Inter), poi quelle che si sono qualificate per le competizioni europee (Milan, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma), più l’ottava se la vincitrice ha già chiuso la stagione tra le prime sette (Sassuolo).

Fonte: Gazzetta dello Sport