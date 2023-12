Coppa Italia Primavera, la Roma batte il Cesena grazie a Pisilli e vola ai quarti di finale

NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera vola ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Cesena per uno a zero tra le mura amiche del Tre Fontane.

Dopo una partita dominata per larghi tratti e tante occasioni create, i giallorossi riescono a sfondare il muro degli ospiti grazie a Pisilli, subentrato dalla panchina, che segna il gol partita dopo un inserimento centrale.

Il Cesena non ne ha più, e nel finale sono ancora i ragazzi di Guidi a sfiorare la rete del due a zero a più riprese, senza successo anche per colpa dei legni. Poco male, perchè la Roma riesce a strappare il pass per i quarti con pieno merito dove l’attenderà il Sassuolo.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3): Marin; D’Alessio, Golic (46′ Keramitsis), Plaia, Ienco; Graziani (60′ Pisilli), Ivkovic (83′ Romano), Pagano; Costa (60′ Mannini), Mlakar (60′ Marazzotti), Cherubini.

A disp.: Kehayov, Oliveras, Nardozi, Bah, Nardin, Litti.

All. Federico Guidi

CESENA (4-3-3): Montalti; Abbondanza, Mattioli (64′ Visani), Papa (77′ Ghinelli), Valentini; Zamagni, Ronchetti, Castorri (69′ Campedelli); Perini (77′ Gningue), Tampieri, Tosku (64′ Coveri).

A disp.: Gianfanti, Manetti, Valmori, Venturelli, Brigidi, Amadori.

All. Nicola Campedelli

RETI: 78′ Pisilli (R)