Coppa Italia Primavera, Roma battuta 2 a 0 a Verona nella semifinale di andata

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è andata bene questa prima semifinale di andata di Coppa Italia per la Roma Primavera, che viene battuta col punteggio di due a zero sul campo del Verona.

Gara caratterizzata dal fortissimo vento, specie nella ripresa, che ha inciso pesantemente sul gioco delle due squadre. Dopo un primo tempo concluso sullo zero a zero grazie anche a un penalty sbagliato dai padroni di casa con Sane che calciava alto, nella ripresa i veneti passano in vantaggio grazie a un gol di Calabrese, lui sì a segno dal dischetto.

Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio di Turra che fissa il risultato sul due a zero. Ne finale i giallorossi devono ringraziare Cardinali che evita il 3 a 0, risultato che difficilmente si poteva capovolgere. Brutta prestazione della squadra di Alberto De Rossi, che nel match di ritorno dovrà giocare ben altra partita per ribaltare il risultato e guadagnarsi la finale.

IL TABELLINO DEL MATCH

HELLAS VERONA FC (4-3-1-2) : Ciężkowski; Gresele, Bracelli, Calabrese (C), Corradini; Turra (76′ Pierobon), Brandi, Udogie; Jocic; Sane (69′ Bertini), Yeboah Ankrah (82′ Amayah).

A disp.: Fontana (GK), Bernardinello, Silvinho Esajas, Ilie, Squarzoni, Zingertas.

All.: Corrent.

AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi (80′ Buttaro), Trasciani (C), Bianda, Calafiori; Simonetti (64′ Bove), Tripi (80′ Cancellieri), Sdaigui (64′ Darboe); Riccardi, Felipe Estrella, D’Orazio (64′ Zalewski).

A disp.: Zamarion (GK), Santese, Semeraro, Nigro, Providence, Astrologo, Boer (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Luca Zufferli di Udine.

Assistente 1: Sig. Marco Ceccon di Lovere.

Assistente 2: Sig. Cosimo Cataldo di Bergamo.

Marcatori: 59′ rig. Calabrese (Hellas Verona FC), 68′ Turra (Hellas Verona FC).

Ammoniti: 2′ Trasciani (AS Roma), 50′ Bianda (AS Roma), 52′ Bracelli (Hellas Verona FC), 69′ Turra (Hellas Verona FC), 77′ Parodi (AS Roma).

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 0’st. Calci d’angolo: 3-3. Temperatura: 14°C (Soleggiato). Al 2′ Sane (Hellas Verona FC) ha fallito un calcio di rigore.

Redazione Giallorossi.net