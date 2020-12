Coppa Italia, Roma-Spezia il 19 gennaio alle ore 21:15

AS ROMA NEWS – Sono stati resi noti date ed orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma ospiterà lo Spezia martedì 19 gennaio alle 21.15, quattro giorni dopo il derby con la Lazio in campionato.

I biancocelesti, invece, se la vedranno con il Parma, sempre all’Olimpico, giovedì 21. Due giorni in più per la squadra di Inzaghi, dunque, per riposare. Di seguito il programma completo degli ottavi di finale:

Milan-Torino 12/01 ore 20.45

Fiorentina-Inter 13/01 ore 15

Napoli-Empoli 13/01 ore 13/01 ore 17.45

Juventus-Genoa 13/01 ore 20.45

Sassuolo-Spal 14/01 ore 17.30

Atalanta-Cagliari 14/01 ore 21.15

Roma-Spezia 19/01 ore 21.15

Lazio-Parma 21/01 ore 21.15