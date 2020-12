Questa Roma può davvero pensare allo scudetto?

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gli ultimi due successi hanno proiettato i giallorossi nelle zone nobili della classifica. Ma questa Roma può davvero ambire allo scudetto? E’ la domanda che si fa l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

L’obiettivo della società è quello di tornare a giocare nella prossima stagione la Champions League e, quindi, di finire questo campionato tra le prime quattro. E resta quello anche adesso, senza alzare l’asticella delle ambizioni. È ovvio, però, che strada facendo il mirino possa cambiare, soprattutto se poi la Roma si dovesse trovare in posizioni nobili anche a marzo, o giù di lì.

I numeri, del resto, parlano chiaro: sul campo la Roma ha perso una sola partita (a Napoli), ha il secondo miglior attacco del campionato (27 gol fatti, esattamente come il Milan e tre in meno dell’Inter) e ha già mandato a segno in tutto 13 giocatori (tra campionato ed Europa League). Di più. Nessuno segna tanto come i giallorossi nel corso dei primi tempi: 17 gol, 4 più dell’Atalanta seconda.

Anche la sensazione che trasmette la Roma in campo a far pensare in grande. La squadra di Fonseca gioca bene, costruisce e quando può annichilisce gli avversari. Sa andare in verticale con le intuizioni di Pellegrini e Mkhitaryan (entrato già in 15 dei 40 gol giallorossi: 8 reti personali più 7 assist), ha un esterno come Spinazzola che di fatto è un regista offensivo aggiunto e in mezzo ha trovato un meraviglioso equilibratore di gioco come Villar, che sembra avere il calcio già impresso nella testa. Al suo fianco, poi, un centrocampista da box to box come Veretout, che fa della transizione la sua arma migliore, trasformando in un amen la fase difensiva in offensiva.

Domani pomeriggio a Bergamo, contro l’Atalanta, per ora un piccolo grande tabù per Fonseca, c’è un altro vero esame. Il portoghese, infatti, contro i nerazzurri nella scorsa stagione ha perso in entrambi le circostanze. E ha sofferto le marcature a uomo a tutto campo classiche di Gasperini. A conti fatti, se la Roma è da scudetto o meno non lo si capirà di certo a Bergamo. Ma da lì potrebbe anche arrivare un indizio interessante.

Fonte: Gazzetta dello Sport