Coppa Italia, sorteggiato il tabellone: Roma contro Spezia o Bologna negli ottavi

AS ROMA NEWS – E’ stato sorteggiato oggi il tabellone della Coppa Italia 2020/21 nella sede della Lega Serie A a Milano. La Roma sarà protagonista a partire dagli ottavi di finale, dove i giallorossi molto probabilmente affronteranno una tra Spezia e Bologna.

La competizione comincerà prossimo 23 settembre con il primo turno eliminatorio, mentre gli ottavi di finale partiranno tra il 13 e il 20 gennaio 2021. Quarti di finale in programma per il 27 gennaio, mentre le semifinali si disputeranno il 3 febbraio e il 10 febbraio.

La finale, invece, dovrebbe giocarsi allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano visto che lo Stadio Olimpico di Roma sarà già stato dato all’UEFA per la partita inaugurale degli Europei.

Per i giallorossi ai quarti di finale potrebbe esserci il Napoli, con la Lazio che è schierata dallo stesso lato della Roma e che i giallorossi potrebbero eventualmente affrontare solo in semifinale. Scontro con la Juventus solo in caso di finale.