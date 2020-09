UFFICIALE: Kolarov all’Inter per 1,5 milioni di euro più 0,5 di bonus (COMUNICATO ROMA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva l’ufficialità del trasferimento di Aleksandar Kolarov dalla Roma all’Inter tramite un comunicato pubblicato dal club giallorosso.

Il terzino serbo passa ai nerazzurri a titolo definitivo in cambio di un corrispettivo fisso di 1,5 milioni di euro, si legge nella nota ufficiale apparsa sul sito “asroma.com”. Inoltre alla Roma spetteranno un massimo di 0,5 milioni di euro di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Si conclude dunque l’avventura di Kolarov nella Roma dopo tre anni passati a Trigoria. I giallorossi ora punteranno su Spinazzola come titolare della fascia sinistra, e promuoveranno in prima squadra Calafiori. Non è comunque escluso un rinforzo per la corsia mancina.