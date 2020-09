Carles Perez negativo al Coronavirus: può tornare ad allenarsi in gruppo

AS ROMA NEWS – Buone notizie da Trigoria dopo una mattinata decisamente nera: Carles Perez può tornare ad allenarsi in gruppo con il resto dei suoi compagni di squadra.

Il giocatore infatti, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 27 agosto, ha effettuato oggi un nuovo tampone che è risultato negativo al Covid-19.

Una bella notizia per Fonseca, che ha perso Zaniolo per almeno sei mesi: lo spagnolo dunque torna a disposizione del mister in vista dei prossimi impegni amichevoli contro Frosinone e Cagliari.