“ON AIR!” – PETRUCCI: “L’infortunio di Zaniolo è una mazzata spaventosa”, FOCOLARI: “Sono guai grossi per la Roma”, NISII: “Friedkin ha già fatto il pieno con la sfortuna”, CORSI: “Ora deve comprare”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Con questa bruttissima notizia Nicolò rischia di perdere due annate consecutive. E’ una mazzata spaventosa. Questa sarà una mattinata complicata, già ieri sera la notizia ci ha devastato la serata… Questo sfortunatissimo giocatore la cui assenza ha inciso in modo pesante sulla passata stagione, ora lo perdiamo di nuovo per chissà quanti mesi…”

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Io sono convinto che tra i limiti della gestione Pallotta ci fosse una sfiga senza precedenti. La Roma ha pagato i suoi errori al 150% rispetto alla portata degli sbagli commessi… Con il gruppo Friedkin che deve ancora materializzarsi a Roma sono già accadute queste cose: al momento della firma, accade qualcosa che si era verificato ai tempi della peste, o della spagnola, una pandemia che ti porta a non organizzare una ripartenza aziendale più strutturata, e lo stiamo vedendo ora. Poi il gruppo Friedkin eredita un grande giocatore che si fa male alla spalla all’ultimo secondo della sua ultima partita, giocatore che aveva già firmato per la Roma. E ora Zaniolo… Friedkin ha già fatto il pieno. E non sto difendendo questo o quello, sto solo dipingendo la realtà romanista…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La struttura fisica di Zaniolo sembra naturalmente importante, non sembra che si sia intervenuti aumentando la massa e sottoponendo i tendini a degli stress. Un crociato si può rompere, l’altro si può rompere di conseguenza perchè magari lo solleciti tanto senza nemmeno accorgertene. Conosciamo bene questi infortuni, non significa niente uscire dal campo con le proprie gambe. Ci sono giocatori che ci hanno giocato sopra, tipo Karsdorp…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Ieri c’è stata la corsa a voler dare per primi la notizia dell’infortunio di Zaniolo, una cosa che mi fa ribrezzo. Così come mi fa ribrezzo di chi gode delle disgrazie altrui, a loro va tutto il nostro disprezzo. Ora c’è da stare solo vicini al ragazzo Zaniolo, infortuni del genere possono lasciare dei segni…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La notizia l’ho data questa mattina alle nove, anche perchè me l’aveva data uno della Roma molto importante… Zaniolo purtroppo si deve operare, altri sei o sette mesi di stop. Anche questa stagione per lui è andata, è molto triste questa storia. Avevamo trovato uno che poteva diventare un fenomeno…Mi ricorda un po’ la storia di Valerio Spadoni. Per quella rometta era proprio il fenomeno, la speranza di riscatto… A questo punto il giocatore che può farci sognare al posto suo è Pedro. Ma ora la Roma deve comprare…”

Alessandro Paglia (Roma Radio): “Tempi di recupero? Di solito per un legamento crociato servono 6 mesi. A oggi chi mettiamo dietro Dzeko? Direi Mkhitaryan e Pedro, e di trequartisti ne rimangono fuori cinque: Pastore, Kluivert, Under, Carles Perez e Pellegrini, quindi figuriamoci…Al momento sono anche troppi…”

Roberto Renga (Radio Radio): “De Rossi è nato allenatore, lo farà e lo farà bene. Fienga con quelle parole mette tutto nelle mani di Dzeko, così che si sappia che è la Roma che non lo mette in vendita, semmai è il giocatore che se ne vuole andare. Ci sta. Zaniolo? Voglio essere ottimista vedendo come è entrato a Villa Stuart…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko? Mi sembra che sia la situazione dell’anno scorso. Hai un giocatore fortissimo ma che ha 34 anni e guadagna una barca di soldi. Staremo a vedere… L’unico che rischia qui è De Laurentiis che rischia di ritrovarsi Milik sul groppone a fine contratto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Decide Dzeko? Si ma se la Roma ha un sostituto, sennò che fai, vendi Dzeko e non prendi un altro? Lui può decidere nel momento in cui la Roma ha in mano qualcosa, sennò dove va Dzeko… Ora siamo tutti in apprensione per Zaniolo, ma se dovesse aver un problema serio per la Roma sono guai grossi. La Roma perde il suo gioiello se Zaniolo non sta bene… Buon segno il fatto che camminava? Ma quello non vuol dire niente, mia moglie si è rotta il crociato mentre sciava eppure è arrivata fino in fondo alla pista…”

Franco Melli (Radio Radio): “De Rossi mi sembra molto intelligente. Ieri è stato spiritoso, è uno sveglio. Io credo che tra lui e Pirlo da questo punto di vista non ci sia partita, ma magari mi sbaglio. De Rossi non comincerà dalla Juventus, credo sia pronto a cominciare anche da una squadra di Serie B…”

