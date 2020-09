Dott. Ferretti (medico Nazionale): “L’infortunio di Zaniolo? Può esserci una predisposizione genetica. Il precedente di Ancelotti deve farci essere ottimisti”

AS ROMA NEWS – Il medico della nazionale azzurra, Andrea Ferretti, ha parlato del grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo nel corso del match dell’Italia sul campo dell’Olanda, intervenendo questa mattina a Tele Radio Stereo.

Il professore è partito spiegando perchè il calciatore era in grado di camminare normalmente nonostante il grave danno al ginocchio: “Quando c’è una lesione del crociato anteriore senza importanti coinvolgimenti delle altre strutture legamentose, il ginocchio nella deambulazione in linea retta rimane stabile. Ecco perchè il calciatore era in grado di camminare dritto per dritto”.

Per la Roma è l’ennesimo infortunio di questo tipo, ma per il dottor Ferretti è tutto un fatto di casualità: “Non credo a motivi particolari, ma solo sfortuna. Magari per i prossimi cinque anni non ce ne sarà più nessuno. Io non ho elementi per dire che ci siano altre causalità oltre alla sfortuna“. Poi un dato statistico sulla possibilità di infortunarsi al crociato dell’altro ginocchio dopo essersi rotto il primo: “La frequenza purtroppo non è bassa, parliamo del 20-25% dei casi”.

Il professor Ferretti ha poi voluto parlare di un precedente che induce all’ottimismo: “Io oggi ho parlato con Zaniolo e gli ho ricordato un precedente illustre: mi riferisco a Carlo Ancelotti, che prima si era rotto un crociato e poco dopo si è rotto l’altro. Dopo è tornato ai massimi livelli, è tornato in Nazionale e poi col Milan ha vinto tutto. Bisogna essere positivi”.

Sull’umore di Zaniolo: “Ieri sera era fortemente abbattuto, oggi invece l’ho sentito più risollevato. Bisogna essere ottimisti, sono incidenti che nello sport possono capitare”. Smentita la tesi che la struttura fisica imponente del ragazzo possa facilitare questo genere di infortunio: “Normalmente la massa muscolare è un elemento di protezione del ginocchio. Direi che non dovrebbe essere così, anzi Zaniolo dal punto di vista della struttura fisica dovrebbe essere più protetto”.

Tutto casuale quindi? “Ci può essere una sorta di predisposizione genetica, ma non c’è nessuna prova. Certo, un ragazzo di 20 anni che si rompe due volte il crociato nel giro di un anno fa pensare a una predisposizione. Però si esaurisce nel momento in cui si rompe il secondo crociato. Ormai la parola sfortuna di Zaniolo per quanto riguarda il crociato dovrebbe essere finita“.

Fonte: Tele Radio Stereo