Schick è arrivato a Leverkusen: visite mediche col Bayer, poi la firma. Alla Roma 26-27 milioni di euro più bonus

AS ROMA CALCIOMERCATO – Patrik Schick è arrivato questa mattina a Leverkusen per svolgere le visite mediche con il club tedesco, la fumata bianca è in dirittura.

L’attaccante ceco era stato fermato dalla sua nazionale dopo la notizia della positività al Covid-19 di un membro dello staff della Repubblica Ceca, ma dopo aver effettuato i controlli il calciatore ha avuto il via libera per recarsi in Germania.

La Roma e il Bayer Leverkusen hanno trovato da giorni l’intesa sul trasferimento dell’attaccante al club tedesco: i giallorossi incasseranno 26-27 milioni di euro più bonus.