Dzeko, è sempre più Roma. E il club è pronto a prolungargli il contratto fino al 2023

ULTIME NEWS AS ROMA – E’ sempre più Roma per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ieri ha lanciato segnali in direzione della Capitale pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae diviso a metà tra le maglie della Bosnia e quella giallorossa.

A riavvicinare il centravanti sono poi arrivate le parole di Guido Fienga, che ha dichiarato come il giocatore sia destinato a rimanere il capitano della squadra se lo vorrà. E le intenzioni del bosniaco sembrano chiare.

Stando a quanto rivela poi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è l’ipotesi concreta che il club sia pronto a spalmare l’ingaggio del bosniaco fino al 2023, aggiungendo un anno al suo attuale contratto.

Fonte: Gazzetta dello Sport