Smalling, la Roma non intende investire 50 milioni. Maksimovic e Papastathopoulos le alternative

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non si sblocca ancora l’affare Smalling. Il centrale inglese resta una priorità del mercato giallorosso con Fonseca che spera di averlo a disposizione al più presto, ma la Roma non intende fare follie per accontentare il suo allenatore.

A Trigoria, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), sono sempre al lavoro sull’affare con lo United ma non vogliono spendere 50 milioni tra costo del cartellino e ingaggio per un calciatore di 31 anni.

Stando però a quanto riferisce oggi “Il Tempo” (F. Biafora), l’intermediario al lavoro per i due club è arrivato ieri sera con l’intenzione di chiudere l’affare sulla base di 9-10 milioni di euro più bonus. A queste cifre la Roma sarebbe disposta a riportare a casa Smalling.

Le alternative al momento restano quelle note: il greco Papastathopoulos, 32 anni, dell’Arsenal, e Nikola Maksimovic, 28 anni, centrale serbo del Napoli. Ma la Roma sta cercando anche un altro profilo a poco prezzo nel caso in cui Juan Jesus accettasse il Genoa e Fazio il Cagliari.

