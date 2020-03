Coronavirus, 5 giocatori positivi nel Valencia. E l’Atalanta si mette in isolamento

ALTRE NOTIZIE – Il Valencia, che oggi aveva già registrato il proprio giocatore Ezequiel Gary come positivo al Covid-19, con una nota ufficiale ha confermato altri 5 casi nel proprio team. Questo il comunicato:

“Il Valencia riferisce che sono stati rilevati cinque casi positivi al COVID-19 nei giocatori e tecnici della prima squadra. Tutti sono nelle loro case in buona salute e sono state adottate misure di isolamento. Oltre alle informazioni che fornirà nelle prossime ore, il Club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinché l’intera popolazione rimanga a casa e continui con tutte le misure igieniche e di prevenzione.

Allo stesso modo, Valencia CF rafforza la fiducia nel nostro sistema sanitario e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per quei casi lievi di infezione da coronavirus che si trovano in isolamento domestico. Ricordiamo che il numero di telefono per l’attenzione al coronavirus nella Comunità Valenciana è 900300555. Siamo fiduciosi che, con solidarietà, responsabilità e grande incoraggiamento, saremo in grado di superare questa pandemia. Amunt València”.

A seguito di questa notizie, l’Atalanta, che ha affrontato pochi giorni fa gli spagnoli nel match di ritorno degli ottavi di Champions, si è messa in auto-isolamento. Per il momento nessuno dei giocatori bergamaschi ha effettuato il tampone.