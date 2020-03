Roma-Sassuolo, un nuovo affare. Frattesi può tornare a Trigoria

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA NEWS – C’è un dettaglio che non va mai trascurato quando si parla di giocatori cresciuti a Trigoria: chi nasce romanista, in cuor suo, spera che prima o poi arrivi il momento del ritorno a casa.

Un esempio sono le lacrime di Politano quando a gennaio saltò la trattativa con l’Inter e il prossimo sulla via del ritorno potrebbe essere Davide Frattesi. Nell’estate 2019 la Roma ha fatto un tentativo concreto, con l’ok di Fonseca e i giallorossi hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per esercitare il diritto di recompra, 15 milioni, pattuito col Sassuolo nell’estate del 2017.

Petrachi potrebbe intavolare sin da ora un’operazione in stile Pellegrini, resta da capire la questione prezzo. Frattesi, in prestito all’Empoli, è tra i migliori in Serie B, ma la Roma non vorrebbe spendere tanto. Esiste un margine di trattativa, ma il Sassuolo è forte del contratto fino al 2022 e difficilmente farà sconti.

Fonte: Corriere dello Sport (G. Marota)