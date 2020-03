Coronavirus, cosa succede se si trova un positivo in serie A: il campionato si ferma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Durante le discussioni di ieri in Lega per tentare di dare un ordine al calendario, qualcuno ha posto la domanda: che succede se uno tra i circa 600 giocatori di A o uno tra i 1000 professionisti che a vario titolo lavorano a contatto con le squadre o uno dei 30 arbitri impegnati fin qui, o anche solo uno dei loro familiari, venisse trovato positivo al coronavirus?

La risposta è chiara quanto definitiva: si fermerebbe tutto. E dunque il campionato rischierebbe di non potersi concludere.

Al punto che c’è chi comincia a pensare che è questo che succederà, oppure il torneo verrà sospeso magari per riprenderlo e portarlo a termine più avanti, quando sarà possibile, dopo gli Europei. Se ci saranno…

(Corriere della Sera)