“ON AIR!” – CORSI: “Friedkin arriverà in Italia domenica prossima”, DI GIOVAMBATTISTA: “Ma Pallotta non molla, è un osso duro”, TRANI: “Il texano non troverà l’argenteria per fare plusvalenze”, AUSTINI: “La Roma deve diventare più sostenibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Il calcio è andato fuori con l’accuso, è un sistema impazzito dove la corsa alla competitività non fa rima con gli equilibri finanziari, e ci si ritrova così…quel muro lo prendi. Che la nuova Roma possa diventare più sostenibile io me lo auguro, ma l’ideale è di andare a pescare calciatori bravi che costino poco. La bravura è prendere prima calciatori che possano diventare protagonisti… Non è facile farlo, ma degli esempi ce ne sono. Pensate se Villar diventasse un titolare della Roma…sono quelli i giocatori con cui tu svolti… Friedkin? Non so come sia nata la storia del rallentamento per via del Coronavirus…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma si riposa una quindicina di giorni…Vi do una notizia: per domenica otto marzo è previsto l’arrivo a Milano Linate dell’aereo di Friedkin, allo scalo dei jet privati…questa è la situazione…Non so perchè va a Milano e non a Roma, ma questa è la notizia…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Pallotta? Ormai non ci guadagna con la cessione della Roma…io voglio vedere quanto ci prende, sempre che ce le dicano le cifre… c’hanno detto che vendeva il club per un miliardo… Più di tanto a Friedkin non potrai chiedere, perchè non lo potrà dare tecnicamente…Per ammorbidire il FPF devi incassare 100 milioni, ma stavolta non ce l’hai l’Alisson da cedere… A parte Zaniolo, che però è infortunato, e Pellegrini, che ha una clausola di 30 milioni, ti resta poco. Con Schick non puoi fare plusvalenza, ma al massimo ci vai pari e patta…Puoi fare un po’ di plusvalenza da Under Kluivert, ma non di certo di 40 milioni… Quali big puoi vendere, non ce li hai…Dzeko è l’unico, ma ha 34 anni. Gli altri, gli Smalling o i Mkhitaryan non sono tuoi… L’argenteria stavolta non ce l’hai… Se trovi il ds giusto che ti fa acquisti mirati, che saranno altri prestiti, perchè non puoi fare altro… Pallotta tra i suoi successi c’ha il record delle perdite…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Chi sta gestendo la situazione Coronavirus pensa che nel giro di un mese l’allarme possa andare via via diminuendo. La firma di Friedkin slitta? Era prevista in questo periodo, e così sarà…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quello che sta succedendo per l’emergenza coronavirus dal punto di vista economico è una tragedia, ci rimettono milioni di persone. Friedkin? Deve essere sincero una volta che arriva, perchè se sbagli la comunicazione anche stavolta… Voto a Pallotta? Gli do 5 perchè non riesco a dimenticare quella semifinale di Champions, sono rare certe emozioni…ma è un 5 faticoso…”

David Rossi (Roma Radio): “Il rinvio dell’Europeo sarebbe necessario, anche perchè quest’anno è itinerante, si gioca in tutta Europa e presuppone una serie di spostamenti…questa cosa non si può fare… E il fatto che ci stanno mettendo così tanto per deciderlo è penoso, perchè vuol dire che stanno più attenti a discorsi economici più che alla salute…Stanno aspettando un segnale di regressione dell’epidemia per dire che si può fare, e invece non è così perchè le cose stanno peggiorando, e il picco ancora deve arrivare. In Italia sono già morte più di 100 persone. Forse sarebbe il caso di mettersi una mano sulla coscienza, perchè quello che sta accadendo è una cosa grave…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “La partita di Europa League col Siviglia si giocherà a porte aperte in Spagna, ma a porte chiuse qui a Roma. E’ brutto dover giocare senza pubblico una partita così, ma bisogna sopportare per un bene supremo. Ma questo aspetto va considerato, perchè immaginate se la Roma al ritorno avesse bisogno di un risultato positivo per poter passare senza il supporto del proprio tifo… La Roma andrà a giocare a Milano a porte chiuse, la Lazio lo stesso a Bergamo…e anche Juve-Inter senza pubblico…Va tutta l’acqua per l’orto a Lotito? Diciamo che stanno succedendo cose particolari… La Roma se avesse avuto tutti i giocatori a disposizione sarebbe stata in lotta per i vertici del campionato…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Nella trattativa della cessione della Roma ci sono tante cose che ancora non combaciano. Pallotta è un osso duro. La Roma sarà di Friedkin se verranno rispettate le richieste di chi vende. Voci di corridoio mi dicono che le cifre sono diverse da quelle che abbiamo letto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le ultime partite della Roma hanno ridato un po’ di fiducia. L’Atalanta può incontrare delle difficoltà a partire dallo scontro con la Lazio e la Roma deve farsi trovare pronta. Io avrei chiuso il campionato, almeno per un paio di mesi, così è falsato. Pensano solo a Juve-Inter, delle altre non interessa niente…”

