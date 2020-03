Coronavirus, calano i contagi in Italia: +3.780 (ieri 3.957). Trend in calo anche per il Lazio (157 casi, ieri 193)

ALTRE NOTIZIE – Altro aggiornamento positivo per l’Italia sul fronte Coronavirus: il trend sembra essere in calo, oggi il bollettino diramato dalla Protezione Civile parla di 3.780 nuovi casi, in diminuzione rispetto a ieri (3.957). Calano anche il numero dei morti (+601, ieri erano stati 651).

“Stiamo vedendo gli effetti delle misure prese due settimane fa”, le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità. “Trend in calo? Più misure consecutive lo confermano e più siamo certi di essere in una situazione favorevole. Non mi sento ancora di sbilanciarmi in tal senso“.

ALTRE NOTIZIE – Segnali incoraggianti per il Lazio e per Roma e provincia arrivano dall’aggiornamento odierno di lunedì 23 marzo. Stando ai dati forniti oggi dalla Regione, si registrano 157 casi complessivi in tutto il territorio laziale contro i 193 totali di ieri.

In diminuzione anche i casi di Roma (+58) e della provincia (+51): oggi il numero dei contagiati è salito di 109 casi totali, mentre ieri era stato di 135. Soddisfazione moderata da parte dell’assessore regionale del Lazio alla Salute D’Amato:

“Oggi registriamo un dato in calo rispetto alle ultime 24h con 157 casi di positività, per la prima trend all’11%, mentre i decessi sono stati 10. Continua l’aumento delle persone guarite che sono 63 in totale. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.447. Non dobbiamo farci illusioni e tenere alta la guardia, questa settimana sarà molto importante”.

Fonte: ilmessaggero.it